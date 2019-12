MegaStrenna della Magistratura dei Satiri con oltre cento persone

Si è svolta presso il Ristorante "Il Piattello" di Madonna dell'Acqua la MegaStrenna della Magistratura dei Satiri che è stata l'occasione per festeggiare la vittoria di Tramontana oltre che scambiarsi gli auguri di Natale con tutte le famiglie presenti. In tutti erano oltre cento le persone invitate con la presenza di donne e bambini. Tra gli altri oltre al Generale di Tramontana Matteo Baldassari anche uno dei capitani più longevi e il più vincente della storia del gioco Capitan Bob Biagi che ha da poco lasciato il San Michele, ma che non è voluto mancare all'appuntamento. A tutti i presenti è stato donato come segno di portafortuna un portachiavi dei Satiri ed una rosa a tutte le donne presenti.