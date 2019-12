Minacce di morte su Facebook al sindaco di Viareggio Del Ghingaro

"A me dispiace non poterti ammazzare con le mie mani" è il commento di un utente Facebook riguardo il sindaco di Viareggio. Giorgio Del Ghingaro ha postato questo commento e ha denunciato le minacce di morte ricevute in un gruppo nel social network.

"Mi hanno segnalato un commento augurale sotto un mio post. Diciamo che questo signore poteva fare meglio. Io provo vergogna, non so voi" è la scritta di Del Ghingaro a corredo del brutto commento. Intanto solidarietà al primo cittadino è stata espressa dalla giunta e dai consiglieri comunali di maggioranza.

"Incredibile che i gestori del gruppo facebook abbiano lasciato in chiaro per ore un post del genere - dichiarano assessori e consiglieri, in una nota - gruppo che, tuttavia, non è nuovo a simili cadute di stile. Frequentatissimo da 'leoni da tastiera', fomentatori di violenza, haters di professione, che ogni giorno si scatenano sui social senza pensare alle conseguenze".

Stando alle prime informazioni, l'uomo che ha espresso il commento appartiene all'ordine dei giornalisti.

Tutte le notizie di Viareggio