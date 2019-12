Punto prelievi Santa Maria Annunziata: gli orari dal 2020

Dal prossimo 1 gennaio 2020 resterà attivo il punto prelievi dedicato ad alcune tipologie di pazienti presso l'Ospedale Santa Maria Annunziata (Palazzina adiacente il presidio ospedaliero) via dell'Antella 58 Bagno a Ripoli.

L'attività si svolge nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,15 alle ore 9,30 per esami destinati ad alcune tipologie di pazienti: curve glicemiche in gravidanza, controlli per pazienti oncologici, bambini di età maggiore a 3 anni.

Si accede con prenotazione telefonica allo 055 54 54 54 scegliendo l’opzione “prenotazioni, disdette o spostamento (Tasto 2)”oppure recandosi di persona presso gli sportelli CUP del territorio. Per le urgenze è possibile accedere direttamente al servizio nei giorni sopra indicati.

Per tutti gli esami che non rientrano nelle categorie sopra elencate è possibile rivolgersi come di consueto ai punti prelievo presenti sul territorio.

Fratellanza Popolare, Via Spinello Aretino 9/10 Grassina (055/646331) aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì,venerdì e sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Si accede con prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Misericordia, Via di Montisoni, 14, Antella (055/6233500) aperto nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7.15 alle ore 10.00. Si accede con prenotazione telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Croce Rossa, via Fratelli Orsi, 19, Bagno a Ripoli (055/632220) aperto nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00. Si accede tramite prenotazione telefonica o di persona dal lunedì al venerdì ore 11.00 alle ore 19.00, sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

