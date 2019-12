Rotary Cascina dona apparecchio all'Ospedale Santa Chiara

Un monitor per il controllo ed il monitoraggio dei parametri vitali dei piccoli pazienti e supporti di posizionamento per incubatrici da trasporto sono le importanti apparecchiature donate all’U.O. di Neonatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa dal Rotary Club Cascina che, nell’A.R. 2017/2018 presieduta da Maria Antonietta Denaro, ha organizzato al Teatro Verdi di Pisa il Gran Galà della Lirica con la partecipazione del tenore Giorgio Berrugi, del soprano Mirella Di Vita, del soprano Selene Fiaschi, del mezzo soprano Erika Fonzar, del baritono Lisandro Guinis accompagnati al pianoforte dal pianista Massimo Salotti.

Nel corso della cerimonia di consegna che si è svolta lunedì 23 dicembre, oltre al ringraziamento a nome dell’U.O. di Neonatologia da parte del Direttore f.f., dott. Emilio Sigali, è intervenuto il Prof. Antonio Boldrini, già Direttore dell’U.O., che ha illustrato la funzione delle apparecchiature ricevute e la relativa integrazione nella quotidiana attività del reparto.

E’ poi intervenuta la Presidente del R.C. Cascina dell’A.R. 2017/2018, Maria Antonietta Denaro, la quale ha ringraziato il tenore Giorgio Berrugi, presente alla cerimonia, per la generosa disponibilità a partecipare all’evento, coinvolgendo gli altri artisti, a conferma che quando si uniscono bel canto e solidarietà i grandi artisti non si tirano indietro.

Maria Antonietta Denaro, nel suo intervento, dopo aver sottolineato l’eccezionale lavoro di coordinamento ed organizzazione svolto dall’allora Prefetto del Club, Cinzia Cellerino, vera ispiratrice dell’evento, e presentatrice insieme alla stessa Presidente ed al Segretario del Club, Paolo Masi, ha ringraziato gli sponsor dell’evento: Junia Pharma S.p.A., Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo s.c.p.a., Forti Holding S.p.A. ed EMA Antincendi Srl di Merlotto Gabriele.

Alla cerimonia di consegna erano presenti per l’AOUP: il Direttore Generale, dott.ssa Silvia Briani, il Direttore Amministrativo, dott. Carlo Milli, ed il Direttore Sanitario, dott.ssa Grazia Luchini.

Il maestro Giorgio Berrugi si è dichiarato soddisfatto per il successo dell’evento e per l’importante service realizzato, orgoglioso di aver dato il suo contributo con la sua partecipazione e con quella dei suoi colleghi che non hanno esitato ad affiancarlo nel Gran Gala.

Presenti alla cerimonia anche la caposala dell’U.O., dott.ssa Barbara Barni, e la dott.ssa Rosanna Ghirri, sorella del compianto Prof. Paolo Ghirri, Direttore dell’U.O. di Neonatologia improvvisamente scomparso lo scorso ottobre, la quale ha ringraziato il Rotary Club Cascina per la donazione effettuata, sottolineando la volontà del fratello di dotare il reparto di queste apparecchiature e auspicando, in qualità di socia del RC La Spezia, una futura collaborazione Interclub per realizzare altre attività benefiche.

In rappresentanza del RC Cascina, oltre al Presidente AR 2017/2018 Maria Antonietta Denaro, hanno partecipato alla cerimonia il Presidente AR 2019/2020 Paolo Barnelli e i soci Cinzia Cellerino, Paolo Masi, Jean Marc Romelli e il neo eletto Presidente AR 2021/2022 Annalisa Toni.

Per la Banca di Pisa e Fornacette era presente Silvia Volpi, titolare della filiale di Calcinaia.

Fonte: Ufficio stampa

