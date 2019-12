Si comunica che a seguito della realizzazione di lavori da parte dei proprietari del terreno situato in via Porticciola, come riportato nella relazione del geologo dagli stessi incaricato, è stata disposta la riapertura alla circolazione stradale del tratto di via Porticciola compreso tra via Repubblica e via Sotto i Giardini a Santa Maria a Monte.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

