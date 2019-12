Sparatoria nella notte a Grosseto: un morto e un ferito grave

Una sparatoria nella notte a Grosseto ha scosso la città. Una persona è morta e un'altra è in gravissime condizioni: non è ancora chiaro il movente, si parla di un regolamento di conti stando a una prima ricostruzione.

Un 40enne di origini colombiane è deceduto dopo esser stato portato con l'elisoccorso Pegaso a Siena. L'altro ferito, un uomo di origini senegalesi, è grave ma non rischia di morire, per adesso.

Tutto è avvenuto in via della Pace, vicino al centro di Grosseto, nella tarda serata di lunedì 23 dicembre. Sembra che i due si siano recati sotto casa dell'uomo che poi ha sparato, probabilmente con una pistola. I due avrebbero suonato il campanello e poi sarebbero tornati in auto per aspettarlo, ma questi avrebbe sparato. Lo sparatore, di origini brasiliane, è fuggito.

Inizialmente si era pensato a un incidente, poi è venuta fuori la dinamica reale. Il 40enne, alla guida dell'auto, ha provato a allontanarsi guidando ma ha fatto pochi metri e poi è collassato per via delle ferite.

