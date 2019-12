Use, il punto sul vivaio biancorosso

Il punto sul vivaio dell'Use Basket Empoli.

Under 20 Silver

Impruneta-Biancorosso Sesa 45-80

Biancorosso Sesa

Fratini 13, Carpignani 12, Vincelles 3, Kamal 4, Gargelli 4, Biondi 7, Bernini 8, Pistolesi 10, Bulleri 2, Bianchi 10, Monizio, Riva 7. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Parziali: 12-16, 24-32, 35-63, 45-80

Biancorosso Sesa-Centro Mb Arno 74-44

Biancorosso Sesa

Fratini 4, Carpignani 15, Vincelles, Kamal 21, Gargelli 12, Bernini 4, Xhindoli 1, Pistolesi 3, Bulleri, Bianchi 14, Monizio, Riva. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Parziali: 18-13, 34-21, 49-36, 74-44

Under 18 Silver

Biancorosso Sesa-Gialloblù Castelfiorentino 51-83

Biancorosso Sesa

Morelli 2, Scalzo J., Scalzo N. 3, Scali, Lepori 8, Andreotti, Dianda 3, Panchetti 12, Leporatti 2, Biondi, Fioravanti, Palatresi 21. All. Cappa

Under 15 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Pino Firenze 63-45

Biancorosso Sesa

Rocchini, Marinai 6, Fogli 7, Giacomelli 18, Tognelli, Nencini 3, Gerboni, Basili, Montagnaro 5, Baccetti 18, Pistolesi, Fanciullacci 6. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Under 14 Silver

Etrusca San Miniato-Biancorosso Sesa 58-41

Biancorosso Sesa

Cuozzo, Fontanelli 2, Scardigli 4, Tayar 13, Pepe, De Santis 3, Arfaioli 1, Bettarini, Cavallaro 2, Russetti, Migliorini 11, Mazzanti 5. All. Cappa

Under 14 femminile

Poggibonsi-Use Scotti Rosa 21-81

Use Scotti Rosa

Fiaschi 16, Casini 21, Pilastri 16, Melino 6, Mazzuconi 6, Pierro L., Innocenti 4, Pierro E. 2, L'Ala 10. All. Chiari (ass. Dallarmi)

Fonte: Use - Ufficio stampa

