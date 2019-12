Use ko, Marchini deluso: "Serviva più solidità"

Si è chiuso male il 2019 dell'Use Computer Gross. Sul difficile campo di Alba, la squadra di coach Marchini è uscita senza punti nonostante un'ultima frazione nella quale ha sperato in un clamoroso recupero dopo il difficile terzo tempino. "Nei primi due parziali - spiega coach Marchini - non abbiamo brillato ma siamo rimasti attaccati alla partita che all'intervallo era apertissima. Poi, dopo 3 minuti del terzo quarto, abbiamo iniziato ad andare sotto. Loro hanno avuto ottime percentuali mentre noi abbiamo sbagliato molto in difesa ed abbiamo pagato a caro prezzo. Poi abbiamo provato a rimontare arrivandoci vicino ma senza riuscire a riprenderli mai". "Dovevamo essere più solidi - prosegue - commettere meno errori anche perchè avevamo preparato delle cose che poi in campo non si sono viste. In trasferta non possiamo permetterci di avere questi cali, anche in vista di un girone di ritorno nel quale avremo partite difficili in casa e più gare in trasferta. Dobbiamo migliorare nel rispettare le regole, essere più disciplinati in campo, stare attenti alle caratteristiche degli avversari, tutte cose che sono importanti per fare un passo in avanti e portare a casa le vittorie".

La squadra si prende ora alcuni giorni di riposo e riprenderà le partite col nuovo anno. Domenica 5 gennaio al Pala Sammontana arriva infatti Alessandria, mentre il sabato successivo inizierà il girone di ritorno con un'altra gara interna contro Montecatini. Due gare da preparare al meglio per iniziare bene il 2020.

Fonte: Use - ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket