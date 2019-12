Colpo in banca a Firenze, in piazza Dresda. Ignoti si sono introdotti nella banca e si sono fatti consegnare circa 6mila euro dalla cassa, poi non contenti hanno richiesto anche i soldi in possesso dei dipendenti, circa 350 euro, e un orologio. Secondo quanto ricostruito dalal polizia sarebbero stati in due ad agire, con volto travisato e un taglierino. Il colpo è avvenuto intorno alle ore 12.30.

