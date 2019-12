A fuoco la copertura di una cabina Enel a Castelfranco di Sotto

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 in via Romaiano nel Comune di Castelfranco per l’incendio della copertura di una cabina di trasformazione Enel. A causa del forte vento dei giorni scorsi una parte della copertura realizzata in materiale bituminoso è stata diverta sopra i cavi Enel. L’umidità della notte ha fatto sì che scaturisse un cortocircuito con l’incendio della carta catramata. Sul posto anche l’autoscala della sede centrale di Pisa oltre a personale ENEL e carabinieri.

