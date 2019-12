Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Giovanni Da Verrazzano a Figline Valdarno. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro una staccionata e per le due persone che erano a bordo, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Figline Valdarno.

