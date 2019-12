Perde controllo dell'auto in A11 e finisce contro il guardrail

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8:20 circa per un incidente stradale sulla A11, in direzione Firenze, all’altezza dell’area di sosta di Migliarino. Per cause in corso di accertamento il conducente di una BMW di origini svizzere ha perso il controllo della vettura che ha sbattuto sul cuspide del guardrail. In auto si trovava solo una persona che è stata soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche la polizia stradale.

