Lite in strada ad Arezzo durante la notte di Natale. E' accaduto in via Piave, stessa strada dove nei gironi scori sono apparsi volantini con offese razziste. Da quanto si apprende non è ancora chiaro il contesto della rissa che pare avrebbe coinvolto cittadini di origine stranieri. Sarebbe anche spuntato un coltello e un 24enne è rimasto ferito alla testa e ad un braccio. Il 24enne è stato medicato e trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.

Tutte le notizie di Arezzo