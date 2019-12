Serie di colpi in abitazione nella notte nel Fiorentino

Serie di colpi in appartamento, almeno cinque, tra ieri e la scorsa notte a Firenze. I colpi sono stati realizzati in piazza Leopoldo e in zona Careggi. In piazza Leopoldo sono stati portati via monili per circa 500 euro, in zon Careggi circa 500 euro in contanti. In via Bixio il proprietario di un appartamento ha chiamato la polizia perché non riusci a ad entrare in casa perché i ladri avevano bloccato la porta dall'interno. Da quanto si apprende, però, non avrebbero rubato niente. E' andato invece a segno il colpo in via Della Robbia dove i ladri hanno portato via 10mila euro in contanti. L'ultimo furto è avvenuto a Sesto Fioretino dove i ladri hanno rubato monili per qualche centinaio di euro.

