Ha chiamato la polizia per accertarsi che non ci fosse dello spaccio in corso all'ingresso del locale che stava sorvegliando, a sud di Firenze. Ma i suoi sospetti erano fondati: un trentenne originario di Napoli e residente in città, con precedenti di polizia, aveva 10 g di cocaina e 5 di acido allucinogeno. Stava per entrare nel locale ma è sovvenuto prima l'arresto per spaccio in flagranza.

