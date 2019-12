Cerca di entrare nel condominio della ex moglie, dai domiciliari finisce in carcere

Era ai domiciliari ma la vigilia di Natale ha tentato di forzare l'ingresso del condominio dove abita la ex moglie, infrangendo anche il divieto di avvicinamento verso i luoghi da lei frequentati. Per questo un 52enne di Pontedera è finito in manette e trasferito stavolta in carcere a Pisa. I carabinieri, dopo il primo arresto avvenuto nel 2018 per stalking, avevano già inflitto il braccialetto elettronico durante il periodo di arresti domiciliari in attesa di processo. Le minacce erano ritornate dopo che la ex convivente aveva scelto un altro partner.

