Riprendono cantieri Publiacqua dopo rimozione ordigni bellici

Il Comune informa i cittadini che, a seguito del ritrovamento degli ordigni bellici in via Borromeo, il cantiere aperto da Publiacqua per l’estensione della rete acquedottistica nel territorio comunale dovrà attendere ancora qualche mese prima della sua conclusione.

All’ultimazione dello scavo, sospeso da due settimane, mancano circa 800 metri. Dopo aver consultato il Genio Ferrovieri, i tecnici di Publiacqua dovranno interpellare il 5° Reparto dell'Esercito Italiano di Padova per definire le modalità di scavo e proseguire il lavoro in sicurezza. L’incontro si terrà a metà gennaio ed in base alle prescrizioni dell'Esercito Italiano sarà realizzata una perizia che dovrà essere sottoposta ad un percorso di approvazione. Successivamente i tecnici di Publiacqua si accorderanno con il sindaco Roberto Ciappi sui passaggi e gli interventi che seguiranno, tenendo presente quanto emerso dall'incontro con il 5° Reparto di Padova. Il cantiere sarà ripreso e concluso presumibilmente a marzo 2020. “Monitoreremo attentamente il lavoro – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - certi che Publiacqua adotterà tutti gli accorgimenti possibili per arrecare il minor disagio alla popolazione”.

