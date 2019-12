Cittadini e rifugiati ai fornelli a casa Cantini

Il 27 dicembre una nuova tappa del viaggio culturale e gastronomico proposto dal Centro Sprar Siproimi e dal Comune di San Casciano. Il laboratorio di cucina, nato da un’idea di Teresa Papa, offrirà l’opportunità di conoscere e condividere un’esperienza ad alto tasso di socialità.

“Andremo in Costa d'Avorio per assaporare la cultura culinaria di un paese lontano - dichiara l’assessore alle Politiche per l’integrazione Consuelo Cavallini - il progetto partito questa estate in forma sperimentale, con l’allestimento di cene organizzate nelle case dei sancascianesi, ha riscosso un enorme successo tanto da creare una vera e propria lista di attesa. Cittadini sancascianesi e ospiti del Centro Sprar Siproimi di San Casciano saranno ai fornelli insieme, intenti a preparare, mangiare bene e sano e divertirsi. Solidarietà, condivisione, accoglienza: i principi che emergono da questa esperienza che speriamo possa proseguire anche nel 2020”. Il laboratorio di cucina partirà alle ore 18.30, presso casa Cantini (via della Libertà, 17). Il corso è gratuito, i posti sono limitati.

