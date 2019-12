Croce Rossa per i senza fissa dimora di Empoli

La CRI di Empoli, come tutti gli altri comitati d’Italia non si ferma ad aiutare chi ha più bisogno nemmeno il giorno di Natale. I volontari attivi nella serata di ieri erano infatti 13, di cui 10 suddivisi in 2 squadre da 5 di Unità di Strada, servizio settimanale del nostro comitato cittadino che dà ai senza fissa dimora beni primari, sia come cibo e acqua, sia come coperte ed una bevanda calda nei mesi più freddi. In questo giorno di festa i senza fissa dimora hanno ricevuto anche un piccolo ‘dono’, un mini-pandoro, in modo da far sentire che i volontari gli sono vicini ma anche da dare qualcosa che serve.

Gli altri 3 erano invece di servizio su un’ambulanza ordinaria, per portare a casa dall’ ospedale chi in questo giorno di festa era stato meno fortunato ed era dovuto ricorrere al pronto soccorso.

Fonte: Croce Rossa Italiana comitato di Empoli

