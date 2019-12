Finanziaria Senese di Sviluppo, al 30esimo anni oltre 13 milioni di euro concessi

Compie 30 anni la Finanziaria Senese di Sviluppo. E festeggia continuando ad operare per la collettività della provincia di Siena. Nel solo 2019 risultano 171 pratiche effettuate per un totale di 13.710.000 euro. Grande spazio alle nuove attività soprattutto di giovani e donne con 54 operazioni sostenute per un totale di investimento di quasi 4milioni. Un trend che conferma quanto fatto nell’ultimo decennio. Da settembre 2009 al 31 dicembre 2019 infatti la Finanziaria ha deliberato 2240 le operazioni per un totale di 134.535.000 euro. Tra queste a favore di nuove attività ci sono 609 operazioni per un totale di oltre 32milioni, per l’esattezza 32.216.000.

“I dati parlano da sé – fa notare Massimo Terrosi, presidente della Finanziaria – questi numeri dimostrano tutto il ruolo che la Fises ha saputo avere nell’ultimo decennio e che continua avere con il suo ruolo di stimolo dell’economia, di supporto ai giovani e alle nuove attivitò nonché alle piccole realtà che hanno bisogno di liquidità, coerentemente al piano industriale e agli indirizzi dei soci”.

