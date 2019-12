Brutto incidente in via Valgimigli a Pisa, all'angolo con via Pietro Nenni. Alle 6.50 due auto hanno impattato con forza, finendo fuori strada. I vigili del fuoco hanno estratto due persone a bordo, i sanitari inviati dal 118 li hanno trasferiti in ospedale. Non mote le cause dell'incidente.

