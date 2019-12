Fuori strada con l'auto lungo la 429, ferita 44enne a Molin Nuovo

Avrebbe fatto tutto da sola la 44enne che è uscita fuori strada sulla sua auto a Molin Nuovo di Empoli (nel vecchio tratto della 429) questa mattina alle 8.30. L'auto avrebbe terminato la corsa contro un albero. L'incidente ha richiamato la polizia municipale, i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi per mettere in sicurezza l'area, un'automedica e un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze per assistere la donna coinvolta nell'urto. Le lesioni riportate, secondo quanto appreso, sarebbero lievi.

