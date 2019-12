Sono morti a causa di un palo di una staccionata che è finito nell'abitacolo. Questa la ricostruzione per l'incidente stradale che ha portato via Mauro Pampaloni e Romana Misseri, di 62 e 65 anni, nella notte di Natale a Figline Valdarno. L'auto in cui erano i coniugi ha sbandato in via Giovanni da Verrazzano. L'uomo sarebbe morta nell'impatto, la donna nell'ambulanza in viaggio al pronto soccorso.

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno