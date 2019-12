Furti in appartamento a Firenze, tre minorenni di etnia rom sono stati arrestati. Uno di questi non è imputabile perché sotto i 14 anni. Avevano oro e altra refurtiva al momento della cattura della polizia. Una parte del bottino è stata riconosciuta dalla famiglia dell'ultima casa rapinata. La volante ha raggiunto in fretta i giovani che stavano scappando da un palazzo.

