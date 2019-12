Omicidio Grosseto, 27enne in fuga verso la Francia arrestato

Stava scappando verso Ventimiglia per approdare in Francia il 27enne di origini sudamericane che il 23 dicembre scorso ha sparato a un colombiano uccidendolo, ferendo pure un senegalese. Era a bordo di una Fiat 500 Abarth risultata rubata, secondo quanto emerge dalla polizia di Grosseto. Il regolamento di conti avvenne in via della Pace. L'uomo adesso si trova nel carcere di Grosseto in attesa dell'udienza di convalida. I controlli della polizia stradale di Imperia hanno portato all'arresto dell'uomo. Con lui c'era un'altra persone, sulla quale si indaga per capire l'eventuale ruolo nella tragedia.

