Polizia provinciale, caccia illegale primo nemico

Tra le numerose operazioni messe in atto dal corpo di polizia provinciale, quelle riguardanti i veicoli abbandonati e quelle relative al contrasto alla caccia illegale hanno fatto registrare nel 2019 numeri significativi.

In tema di tutela ambientale, oltre agli interventi su delega dell’autorità giudiziaria ed a seguito della convenzione stipulata con Alia spa, la polizia provinciale opera infatti in tutte le situazioni riguardanti i veicoli abbandonati su area privata, un fenomeno purtroppo frequente: nel 2019 sono stati ben 87 quelli rinvenuti e circa 60 quelli rottamati.

Questi interventi hanno portato a 33 sanzioni amministrative di circa 1.600 euro ciascuna per la mancata demolizione del veicolo e a 11 denunce alla Procura della Repubblica per inottemperanza all’ordinanza comunale per la mancata rimozione del veicolo abbandonato.

Numeri alti anche per quanto riguarda la tutela del patrimonio faunistico e la lotta al bracconaggio, al commercio e alla detenzione illegale di animali selvatici. Nell’anno in corso, sono state 16 le denunce a carico di persone sorprese in flagranza di reato a svolgere attività di bracconaggio

Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative, ne sono state elevate 28 riferite a comportamenti non corretti da parte di cacciatori durante le attività di caccia.

Fonte: Provincia di Prato

