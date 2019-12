I vigili del fuoco del Comando di Prato stanno intervenendo dalle 5:30 di questa mattina per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un ristorante in via Pistoiese a Prato. L'incendio ha interessato la cucina e parte del tetto, realizzato con travi di legno, provocandone anche un crollo parziale. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Tutte le notizie di Prato