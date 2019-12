Il prezzo della guerra: commemorazione a Empoli

Il Comune di Empoli ha commemorato questa mattina, mercoledì 26 dicembre 2019, le vittime del bombardamento che colpì Empoli in questo stesso giorno, nel 1943 Più o meno l’ora in cui il corteo partito dalla chiesa della Madonnina del Pozzo, dove è stata officiata la messa in suffragio dei caduti, è arrivato di fronte al monumento di Viale IV Novembre. Qui è stata deposta una corona, ai piedi dell’opera del maestro e partigiano Gino Terreni.

Parte dell’intervento di Alessio Mantellassi: «La cosa su cui riflettere oggi è che la guerra è tragica sempre. Anche quando le bombe sono dei liberatori. La bomba quando esplode porta morte, feriti, sangue, anche se l'aereo che la lancia ha l'obiettivo di sconfiggere il nemico comune. In guerra gli obiettivi tattici e strategici non tengono di conto della salvaguardia delle vite. Questo è il prezzo della guerra sempre. Questo spazio è uno spazio contro la guerra. Questo monumento di Gino Terreni è un monumento contro la guerra».

Tutte le notizie di Empoli