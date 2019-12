Savino Del Bene, vittoria in chiusura 2019 con Filottrano

Nella giornata di Santo Stefano la Savino Del Bene affronta l'ultima gara del 2019 e l'ultimo appuntamento del girone d'andata, scendendo in campo al Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli di Jesi contro le padrone di casa della Lardini Filottrano.

Coach Mencarelli post partita: “C'è soddisfazione per il gioco e la prestazione della squadra che, più che in altre occasioni, mi è sembrata padrona del campo in tutte le situazioni portando la squadra avversaria, non dico ad arrendersi, ma a commettere degli errori per cercare di contrastarci, per altro senza mai riuscirci. Il proposito per il 2020? Il proposito è quello di crescere nella prestazione e di crescere nel gioco, perchè sono un allenatore convinto dell'importanza della continuità di risultato, per avere la mentalità giusta nei momenti decisivi della stagione”

Lardini Filottrano – Savino Del Bene Scandicci: 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

