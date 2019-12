I vigili del fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo nei pressi della Fortezza da Basso a Firenze, per l'incendio di un container contenente un macchinario utilizzato per la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L'incendio è sotto controllo e la squadra dei pompieri sta provvedendo alla bonifica della zona interessata dall'evento. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.

