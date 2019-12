Skate park a San Casciano sarà realtà

Grazie alla volontà del Comune che ha stanziato una somma pari a circa 40mila euro la giunta Ciappi ha dato il via libera al progetto, firmato dal geometra del Comune Gianni Pemoni, che punta alla realizzazione di uno Skate Park da collocare sulla copertura della terrazza Stianti di San Casciano.

“Sono convinto che gli skater del nostro territorio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – possano dare un’anima allo spazio pubblico della copertura dell’area ex Stianti, un luogo da vivere e condividere in sicurezza che potrebbe davvero acquisire un’identità e rispondere ad un’esigenza che i giovani hanno espresso in più occasioni”.

Il complesso dello Stianti rappresenta una realtà dalle mille esistenze, In passato accolse uno stabilimento tipografico, fiorito negli anni del boom economico italiano, poi in tempi più recenti fu convertito in un’area residenziale. Oggi è uno spazio ben integrato nel tessuto urbano del capoluogo, funzionale al decoro e all’erogazione di servizi. Nella parte sotterranea è presente un parcheggio sotterraneo con oltre 200 posti auto, dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza.

