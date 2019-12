Sollicciano sovraffollato al 158%

La delegazione di Progetto Firenze ha visitato il 24 dicembre il carcere fiorentino di Sollicciano vi ha riscontrato una popolazione ristretta di 787 persone, di cui 680 uomini e 107 donne. Anche 4 bimbi, di cui 3 di pochi mesi, erano nel nido del carcere insieme alle mamme detenute.

Tra i 680 detenuti maschi, 414 (60,9%) scontavano una condanna definitiva, mentre tra i 266 (39,1%) detenuti che ancora non avevano una condanna definitiva il 45,1% (120) era in attesa del giudizio di primo grado. Tra le 107 donne detenute, 78 (65%) scontavano una condanna definitiva, 3 risultavano “internate”, 26 (24%) erano in attesa di condanna definitiva e di queste il 46% (12) in attesa del giudizio di primo grado.

La percentuale di stranieri nella popolazione, seppur non sia stata indicata con esattezza, era superiore al 60% (63,5% nelle statistiche del Ministero di Giustizia aggiornate alla data del 30 novembre 2019).

Molte delle celle, o “camere di pernottamento” che in agosto erano inagibili sono state ripristinate, portando la capienza regolamentare a 494 (in condizioni ottimali sarebbe di 500). L’indice di sovraffollamento riscontrato nell’istituto è quindi pari al 158% (155% nel settore maschile, 195% nel settore femminile).

Progetto Firenze

