Tenta di buttarsi in Arno, passante lo ferma

Voleva buttarsi nell'Arno e porre fine alla sua vita ma una donna che passava di là lo ha fermato e rassicurandolo a parole ha fermato il gesto, portando il 33enne del Mali in strada. Il fatto è successo al ponte Vespucci di Firenze. La donna ha pure chiamato il 118 e la polizia per poter affidare l'uomo alle prime cure del caso.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

