Varato il Regolamento per il telelavoro al Comune di Pisa

La Giunta comunale ha varato il regolamento che fissa i criteri per “la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro/lavoro agile” per dotare il Comune di Pisa della concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di questa forma di flessibilità per i propri dipendenti. Con questo regolamento infatti, si dà la possibilità al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, come recita l’atto “a supporto di una migliore conciliazione famiglia-lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovativi”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa