Da tempo subiva vessazioni da un 19enne di Sarteano di origini sudamericane e per Natale lui ha tentato di violentarla entrando in casa di lei dopo aver spaccato una finestra. I vicini, sentite le urla, hanno chiamato i carabinieri che hanno fermato il 19enne. L'aggressore è ora in carcere per violenza sessuale e violazione di domicilio con violenza sulle cose. La 23enne vittima di violenze ha raccontato di non aver mai denunciato i numerosi precedenti violenti.

