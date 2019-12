In 1.300 a Firenze per il pranzo di Natale con la Comunità di Sant'Egidio

Ai pranzi di Natale che la Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Arcidiocesi, ha preparato a Firenze nella Basilica di San Lorenzo, con circa mille persone, e al Centro Spazio Reale di San Donnino con trecento, hanno partecipato senza fissa dimora, rifugiati venuti con i corridoi umanitari in Europa, anziani, famiglie in difficoltà, Rom, insieme a tanti che hanno aiutato la loro conduzione.

Hanno partecipato il cardinale Giuseppe Betori, il sindaco Dario Nardella con la sua famiglia, il priore di San Lorenzo don Marco Viola, e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Appuntamento per tutti mercoledì I gennaio 2020, alle 10.45, in piazza San Lorenzo, davanti alla basilica, per il corteo 'Pace in tutte le terre' che attraverserà il centro della città e raggiungerà la chiesa di San Maria dei Ricci, in via del Corso 10, per l'Angelus e un momento conviviale per cominciare l'anno insieme.

I pranzi di Natale sono stati resi possibili grazie al contributo di Arcidiocesi di Firenze, Insigne Basilica Ambrosiana di San Lorenzo, Fondazione Cr Firenze, Opera Medicea Laurenziana, 8 per mille Chiesa Cattolica, Fondazione Il Cuore si scioglie onlus, ai quali si è affiancato il sostegno dei circoli Arci di Brozzi e del Lippi e della la parrocchia di San Donnino che hanno messo a disposizione locali e la cucina per la preparazione.

Alla parrocchie di Peretola e dei Santi Fiorentini, bambini ed adolescenti del catechismo sono stati coinvolti nel preparare i regali.

Bisogna sottolineare anche a questo riguardo la generosità di quanti – ditte, negozi, privati – non hanno fatto mancare il loro aiuto ed è opportuno ricordarli tutti. E' un lungo ma tutt'altro che arido elenco: Acqua Panna, Aglietti Fioricultura snc di Fedi & C, Alia servizi ambientali, Alida Ferrini, Anna Maglierie, Arredotex Home, Assicurazioni Generali Ag. 508 Danti , Cantina sociale Vicas, Cappellificio Fiorentino, Casa Giovane, Casashops, Centro Arredotessile, Caseificio di Talla, Commercianti del mercato di Peretola e negozianti della zona, Compagnia il Viaggio, Consorzio Olio Toscano Igp, Consorzio Vino Chianti, Cooperativa Agricola Abetone Erbolario, Cooperativa sociale Fontenuova, Dimensione maglia srl, Dream fruits, srl, Effetto Moda Accessori di Fulciniti Carlo, F.B. Di Cremasco Massimo, Forno Top, Frantoio di Santa Tea, Fresh! Energy srl, Gammatex di Roberto Desii, Gastronomia Baroni, Giotto Franti Fresh, Giunti Editore, Johnsons & Relatives, Kaleidos Moda srl, Kasanova, Lanificio Bisentino spa, Linea Elle Ti, Loves Intimo, Maglificio Aretex, Maglificio Biesse, Maglificio Lady B, Maglificio Marinetta, Maglificio Nuova Elle Emme, Manetti & Roberts, Manifatture Mugnaioni sas, Martelli srl, Mazzi carni, Manetti, Mazzoni casa, Miss Accessori srl, Montemaggi srl, Nerozzi Franco, Nicol Sas di F. Zelko & C., Noleggio Massimo, Pabelle snc, Proraso, Radici Firenze, Santelli Francesca srl, Saponerie Fissi srl, Sibe commerciale spa, Tessitura Lancioni srl, Tricoflorence, Venchi spa, Vestri cioccolato srl, Watt Studio srl, Woolgroup, Zucchero & C..

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

