Accoltella 32enne con 11 colpi, arrestato a Firenze

Un 47enne romeno è finito in manette per tentato omicidio nei confronti di un 32enne egiziano avvenuto un lungarno Santa Rosa a Firenze. Lo riporta Firenze Today. Il fatto è accaduto ieri notte, dopo che l'uomo ha ricevuto fendenti alla testa e all'addome. Una pattuglia dei carabinieri di Legnaia ha cercato e trovato l'uomo ancora con i vestiti sporchi di sangue, dopo la descrizione data dalla persona ferita. La lama era stata buttata in un cassonetto. Attualmente il ferito è in prognosi riservata al Santa Maria Nuova. L'arrestato, conosciuto per vari reati anche nel campo degli stupefacenti, adesso si trova a Sollicciano.

