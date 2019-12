Affidamento della piscina comunale e bilancio al Consiglio comunale di Certaldo

Si tiene sabato 28 dicembre alle ore 09,15 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda presso la Saletta delle riunioni situata in Via 2 Giugno n. 48, il Consiglio Comunale ordinario. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Questo l’ordine del giorno:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1) FORNITURE E SERVIZI – Programma biennale 2020/2021 – Approvazione.

2) PATRIMONIO COMUNALE – Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari triennio 2020/2022 – Approvazione.

3) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 – Approvazione.

4) BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Esame ed approvazione.

5) SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – Ricognizione ordinaria al 31.12.2018 e relazione su attuazione misure piano razionalizzazione adottato nel 2018 con riferimento al 31.12.2017 – Approvazione.

6) IMPIANTI SPORTIVI – Affidamento gestione della piscina Fiammetta alla Soc. in House Aquatempra s.c.s.d. a r.l. dal 01.01.2020 al 31.12.2022 – Approvazione.

n. 6/bis) RATIFICA DELIBERAZIONE D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 236 del 23.12.2019 avente per oggetto: “BILANCIO PREVENTIVO 2019/2021 – Variazioni”.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI

7) CONSIGLIO COMUNALE – Solidarietà alla dipendente comunale Veronica Ravagli al Sindaco di Massa Francesco Persiani ed alle loro famiglie – Esame o.d.g. presentato dal consigliere Baldini capogruppo lista Lega – Salvini Certaldo.

8) CONSIGLIO COMUNALE – Installazione di dispositivi di controllo della durata della sosta dotati di pagamento per mezzo di carte elettroniche - Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

9) CONSIGLIO COMUNALE – Miglioramento progetto relativo al parcheggio di Via Turati prossimo all’ampliamento - Esame mozione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

10) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione di un nuovo servizio di informazione tramite l’app di WhatsApp - Esame mozione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

11) CONSIGLIO COMUNALE – Individuazione e realizzazione aree per lo sgambamento dei cani e sistemazione di quelle già esistenti - Esame mozione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

12) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione della commissione permanente “Affari Generali” – Esame mozione presentata dal consigliere Baldini capogruppo lista Lega – Salvini Certaldo.

13) CONSIGLIO COMUNALE – Tutela dei cittadini dalle passate e dalle future esondazioni – Esame mozione presentata dal consigliere Baldini capogruppo lista Lega – Salvini Certaldo.

INTERROGAZIONI

14) CONSIGLIO COMUNALE – Il sistema di videosorveglianza nel Comune di Certaldo – Esame interrogazione presentata dal consigliere Baldini capogruppo Lega – Salvini Certaldo.

COMUNICAZIONI

15) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

16) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

