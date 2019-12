Al circolo Allende di Montespertoli lo spettacolo 'Pia de' Tolomei Variété'

La rappresentazione è una lettura in chiave contemporanea dell'omonima figura femminile già citata da Dante in chiusura del V canto del Purgatorio. Trattasi di una nobildonna senese fatta rinchiudere dal marito nel suo Castello in Maremma e poi da lui fatta uccidere per risposarsi con altra donna.

Un varièté dove teatro, musica dal vivo e danza si intersecano sulla scena per regalare un percorso artistico sorprendente, ricco di suggestioni, trasformazioni e trasfigurazioni. Un’ironia sottile attraversa lo spettacolo, ridando nuova vita ed intensità ad una delle figure femminili più emblematiche della letteratura classica e popolare"