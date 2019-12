Dalla Parte di Abele ricorda Antonio Cordone a 30 anni dalla scomparsa

A cura del "Comitato dalla Parte di Abele", ieri 26 dicembre 2019 nella chiesa di Santa Maria Primerana, a Fiesole (FI), è stata officiata da Monsignor Roberto Pagliazzi, parroco della Cattedrale di San Romolo, una messa in suffragio di Antonio Cordone e di tutte le vittime della criminalità. Antonio Cordone, noto personaggio dello sport fiorentino, fu ucciso senza alcuna ragione, trent'anni fa, il 26 dicembre 1989 a Firenze, per mano di un criminale pluriomicida mentre faceva una passeggiata (una scarpinata come le chiamava lui), col proprio cane, in via di Barbacane. Al termine della funzione religiosa, il figlio Marco (fondatore di questo Comitato), ha ricordato la figura del padre.

Fonte: Dalla Parte di Abele

