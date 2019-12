Lavori sulle strade per ripristinare gli asfalti, si parte da gennaio

Lavori sugli asfalti. L'annuncio del sindaco di Castelfiorentino:

"È il 27 dicembre, ma qui in Comune fervono i lavori di scollinamento al nuovo anno.

Alessandro Mencacci, geometra dell’Ufficio Tecnico, ha provveduto a inoltrare alla ditta esecutrice del nuovo Accordo Quadro sugli asfalti i primi ordinativi, che saranno realizzati a partire da gennaio.

Ve li elenco, ricordando sempre che se non trovate ciò che vi interessava non è che ce ne siamo scordati; è sempre questione di incastri fra oneri incassati e ampiezza dell’AQ:

1) griglia di via di Cambiano Alto e fosse laterali;

2) fognatura via Caduti di Cefalonia;

3) riparazione buchi (causati da tane di tasso) su curva Granocchiaia in Via Machiavelli;

4) risanamento Via Machiavelli davanti a Tamoil;

5) riprese su rotonda Via Profeti

6) rifacimento fognatura di scolo via Leonardo Da Vinci/cavalcavia

7) asfaltatura via Ballerini;

8)asfaltatura via Profeti

9) fornitura inerti e bitumi.

Il totale di queste assegnazioni è € 280.912,52."

