Una Befana di solidarietà in Mugello: a Barberino arriva la FunkOff

Sarà una Befana straordinaria quella di quest’anno a Barberino di Mugello. Il 6 Gennaio verrà infatti festeggiato con un pomeriggio di iniziative promosse dalla Consulta dei genitori delle Scuole di Barberino e Galliano che segna il “recupero” della giornata dedicata ai bambini prevista lo scorso 15 dicembre annullata a meno di una settimana dal terremoto. Il programma della giornata si è però nel frattempo arricchito grazie al Jazz Club of Vicchio ed alla Funk Off che hanno voluto dare il proprio sostegno alla popolazione barberinese colpita dal terremoto dello scorso 9 Dicembre. La funky marchin' band vicchiese si esibirà nel pomeriggio (dalle 17.00) con uno speciale concerto “offerto” al paese di Barberino, regalando così un pomeriggio di note e sorrisi insieme all’impegno anche dell’associazione culturale Jazz Club of Vicchio. Fin dall’indomani del terremoto il Jazz Club of Vicchio e la Funk off avevano contattato la Pro Loco di Barberino per proporsi di dare una mano ai barberinesi “L'idea è stata quella di portare un sorriso – spiegano le due realtà musicali di Vicchio - una giornata spensierata attraverso la cosa che sappiamo fare ovvero organizzare musica e suonare”.

L’esibizione della Funk Off si inserirà così all’interno di “Arriva la Befana”, una giornata caratterizzata da tante altre iniziative promosse dalla Consulta dei genitori delle scuole di Barberino e Galliano. Le scuole di ogni ordine e grado saranno protagoniste a partire dalle ore 15 con i mercatini dei bambini in piazza e nel centro di Barberino, per raccogliere fondi proprio per le attività delle scuole; alle 15:30 arriverà in Piazza Cavour la Befana con i suoi dolci e si svolgerà la premiazione per il concorso della Mostra dei presepi. Si esibiranno quindi i bambini e le bambine delle scuole con il loro coro e a seguire, dalle 17, via al concerto della Funk Off per il gran finale prima della estrazione della lotteria che chiuderà la giornata.

La giornata, organizzata dalla Consulta dei genitori delle Scuole, con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Barberino, rappresenta una ideale chiusura delle feste natalizie durante le quali il paese di Barberino ha ribadito la sua ricchezza di comunità solidale.

Fonte: Ufficio Stampa

