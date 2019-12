Nel magazzino stocca 72 tonnellate di scarti tessili: denunciato assieme all'affittuario

I carabinieri forestali di Ceppeto hanno denunciato due persone per gestione illecita di rifiuti. In un capannone di via Einstein erano nascoste 72 tonnellate di rifiuti, ossia scarti tessili e di pelletteria. La mole di spazzatura era di 600 metri cubi. I militari hanno notato un furgone che raggiungeva il retro del fabbricato. Dal mezzo usciva un cinese già con precedenti penali specifici, che stava per entrare con il furgone in retromarcia nel magazzino. Proprio nel mezzo vi erano altri 1.500 kg di scarti chiusi in sacchi neri, altri rifiuti che stavano per essere accatastati. Oltre all'uomo è stato denunciato anche l'uomo di nazionalità cinese che ha preso in affitto il capannone.

Tutte le notizie di Campi Bisenzio