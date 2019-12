Capodanno in piazza a Pescia, ecco le iniziative

Anche Pescia avrà la sua festa di piazza la sera dell'ultimo dell'anno e la macchina organizzativa sta girando a pieno ritmo.

Per la prima volta, piazza del Grano ospiterà la lunga notte di San Silvestro con inizio alle ore 22 di martedì 31 dicembre, con tanta musica, giochi, animazione: tutti insieme per brindare, quando la torre civica scoccherà la mezzanotte, all'arrivo del nuovo anno 2020, carico di speranze e progetti per il futuro.

A condurre la serata è stato chiamato l'attore/regista Dado Martino che assicura tanto divertimento per il pubblico che verrà coinvolto in giochi e situazioni comiche, facendolo diventare il vero protagonista della serata con una specialissima “ corrida di fine anno” dove tutti potranno esibirsi. e dimostrare le proprie capacità nel cantare, recitare, ballare, raccontare barzellette e molto altro ancora: in poche parole far divertire!

La parte musicale della festa è stata affidata al dj Sim.One che farà ballare con i ritmi più scatenati e allegri ,caratteristici di queste occasioni.

Non mancheranno gli auguri istituzionali con tanto di brindisi al quale parteciperanno il sindaco ed altri amministratori.

Una serata semplice, da trascorrere insieme, caratterizzata dalla simpatia, dal divertimento e dal coinvolgimento, una intera notte a cavallo dei due anni ad ingresso libero e gratuito per il pubblico.

Da sottolineare inoltre il fatto che, a mezzanotte, si brinda gratuitamente all'anno che verrà con una coppa di spumante offerta a tutto il pubblico.

Piazza del Grano, con le sue arcate che la fanno assomigliare ad un grande salone, accoglierà tutti coloro che vorranno aspettare il 2020 a Pescia, inserendosi a pieno titolo, nell'affollato elenco delle feste di piazza previste per questa ricorrenza.

Le previsioni meteo poi prevedono tempo bello ed allora...tutti a Pescia in piazza del Grano!

La manifestazione è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3.000 in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Fonte: Ufficio Stampa

