Capodanno in Sala Banti con Kalinka e la magia del circo russo

A Montemurlo il Capodanno è con la magia del teatro. Il Comune di Montemurlo, grazie alla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo, anche quest'anno propone un fine d'anno di divertimento in Sala Banti (piazza della Libertà.,2). Martedì 31 dicembre alle ore 22.30 l'appuntamento è con “Kalinka. Il circo russo come non l'avete mai visto... ” di e con Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani. Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del “felliniano”. Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. In Kalinka, titolo di una nota canzone russa, la musica dal vivo si intreccia con gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso un linguaggio di circo contemporaneo.

« Capodanno che funziona non si cambia – scherza l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Una formula vincente e apprezzata quella della festa di fine anno con il teatro che anche quest'anno riproponiamo con uno spettacolo che porta in scena divertimento, leggerezza e allegria ma anche tanta professionalità. Una rappresentazione che alterna musica e abilità circensi, adatta a tutta la famiglia per trascorrere Capodanno al calduccio»

Come da tradizione alla mezzanotte non può mancare il brindisi augurale per il nuovo anno con panettone e pandoro per tutti offerto dal Comune di Montemurlo per brindare all'arrivo del 2020. Lo spettacolo è fuori abbonamento ed occorre la prenotazione.

Ingresso posto unico euro 12. I ragazzi dai 6 ai 12 anni pagano 5 euro, gratis sotto i 6 anni . Per maggiori informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 –tel. 333 9088725 oppure si può scrivere a salabantiprosa@gmail.com

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

