In carcere ladro di bici elettriche, operava su Montecatini

È finito in carcere U.C., 30enne romeno senza fissa dimora accusato di aver rubato a Montecatini Terme alcune bici elettriche. Da tempo la polizia municipale era sulle tracce dell'uomo, denunciato già per possesso di oggetti da scasso. Ad agosto era stato scoperto dopo il furto della bici elettrica del titolare di un'oreficeria di zona. Il mezzo è stato recuperato a Prato e riconsegnato. Proseguendo con le indagini, sono stati ricostruiti altri casi di furti simili seguendo le denunce di altri montecatinesi. Con le prove raccolte è stato possibile chiedere e ottenere la custodia cautelare in carcere. Così ha commentato il comandante Domenico Gatto: "Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto dai colleghi in questo ultimo anno, i risultati ottenuti sono anche frutto della vicinanza con la cittadinanza fornendoci informazioni che ci consentono di migliorare la convivenza nella nostra città. L’impegno anche per l’anno prossimo è di continuare ad accrescere ulteriormente la fiducia che i cittadini ci riservano".

