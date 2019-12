I certaldesi e Napoleone, quando la Storia cambiò la vita in Toscana

La Pro Loco Certaldo organizza, sabato 28 dicembre alle ore 15:00 nella Saletta delle riunioni situata in Via 2 Giugno n. 48, l’incontro dal titolo “I certaldesi e Napoleone”, iniziativa con il patrocinio del Comune di Certaldo e del Consiglio Regionale della Toscana.

La serata, aperta a tutti, si strutturerà su una chiacchierata informale condotta da Paolo Gennai, storico, che avrà come argomento l'impatto determinato a Certaldo dall'annessione del Granducato di Toscana all'Impero napoleonico nel 1808. Impatto che volle dire per i Certaldesi ( come per il resto dei toscani) un vero e proprio trauma politico, socio-culturale e, sotto molti aspetti, anche antropologici.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

