Circa 1600 Atleti a Firenze per la 13° edizione del Torneo della Befana

Al via la 13° edizione del Torneo della Befana, 1600 atleti parteciperanno all’ evento organizzato da Adriasport Cervia in collaborazione con la società sportiva Asd Belmonte. Una tre giorni di calcio giovanile che si svolgerà dal 3 al 5 gennaio 2020 a Firenze, nel weekend della epifania. Una grande kermesse alla quale parteciperanno 87 squadre di cui 8 professioniste come Inter, Atalanta, Fiorentina, Empoli, Roma, Udinese, Spal, Arezzo; la competizione si disputerà in dodici campi sportivi del territorio toscano, e l’inaugurazione sarà nel tempio della Nazionale Italiana a Converciano. Saranno oltre 8000 le presenze stimate negli Hotel del capoluogo toscano nei giorni della epifania e saranno 220 le gare che verranno disputate nei 2 giorni e mezzo di torneo. Tra i 56 club partecipanti, anche uno proveniente dalla Svizzera. La cerimonia di apertura avrà luogo venerdì 3 Gennaio alle ore 17:30 presso il centro tecnico di Converciano con la sfilata di tutte le società, qui si potrà assistere allo spettacolo offerto dai Bandierai degli Uffizi di Firenze. In questa occasione saranno presenti le autorità del calcio toscano.

A partire dalla mattinata di sabato 4 Gennaio prenderà il via la vera competizione a cui saranno inviati a partecipare gli appassionati di calcio fiorentini. Le tante partite che si disputeranno potranno regalare altrettante emozioni a tutti gli spettatori che interverranno in questo weekend di festa. Al termine della manifestazione il 5 gennaio si svolgerà poi la cerimonia di chiusura, qui verranno premiati tutti i 1600 atleti partecipanti. Per qualsiasi ulteriore informazione potrete trovare il programma completo del “Torneo della Befana” sul sito di Adriasport, sulle pagine Facebook di Adriasport e del Torneo della Befana, e sulla app Adriasport del Torneo della Befana, comodamente scaricabile su Apple e Android, per rimanere aggiornati sui risultati della propria squadra per tutta la durata del torneo.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fiirenze