Continuano i concerti di Natale a Vinci

La prima edizione del festival musicale “Qui cantat” volge al termine con l’ultimo appuntamento che si terrà domani, sabato 28 dicembre, alle ore 21.15 nella pieve di Sant’Ansano. “Jubilate Domino, cantate con gioia al Signore” è il titolo del secondo concerto di Natale della rassegna, che vedrà esibirsi tre cori polifonici, la Pia Corale “Santa Cecilia” di Empoli, il coro “Amedeo Bassi” di Montespertoli e il coro “Caos Armonico” di Signa, che proporranno repertori nel segno della tradizione natalizia.

Soddisfatto per l’esito del festival Mons. Renato Bellini, parroco della pieve: “Gli appuntamenti musicali, tutti di alta qualità, hanno avuto riscontri molto positivi nella partecipazione del pubblico. È stata una bella esperienza, un bell’esempio di condivisione e collaborazione fra parrocchia, associazioni culturali, amministrazione comunale. Spero vivamente che questo sia soltanto l’inizio di un lungo percorso per questo Festival Qui Cantat”.

Soddisfatta anche l’Amministrazione comunale di Vinci: “Siamo molto contenti di come sia andata questa prima rassegna organizzata insieme alla parrocchia, sia in termini di pubblico che per la qualità della proposta - afferma il vicesindaco con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Un sentito ringraziamento da parte del Comune alla parrocchia, in particolare a Monsignor Bellini e a Melania Minacci che ha curato la direzione artistica del festival”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

