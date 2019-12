Nasconde la droga vicino all'altalena, denunciato giovane nel Livornese

Nascondeva la droga in un giardino pubblico nei pressi di una altalena. Un 18enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga a Campiglia Marittima. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava mettendo un involucro vicino al gioco nel parco, quindi sono entrati in azione. Il 18enne è stato trovato con una modica quantità di marijuana e hashish, oltre che a alcune banconote di piccolo taglio e uno smartphone.

Dalle indagini è emerso che il giovane aveva tirato su una vera e propria attività di spaccio con più di trenta clienti tra Campiglia e Piombino. Il ragazzo veniva contattato sui social network e poi il cliente aveva la droga a disposizione. Il 18enne non era solo, ma aveva dei collaboratori: sei giovani, due dei quali minorenni, sono stati ugualmente denunciati per spaccio in concorso. In totale sono stati segnalati anche ventiquattro giovani come assuntori di droga alla Prefettura di Livorno.

